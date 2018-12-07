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” النصر ” يختتم استعداداته لمباراة ” الهلال “

” النصر ” يختتم استعداداته لمباراة ” الهلال “
http://almnatiq.net/?p=665863
المناطق _ الرياض

اختتم الفريق الأول لنادي النصر، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الفريق، عصر غدٍ السبت، بحضور رئيس النادي، الأستاذ سعود آل سويلم.

وشهدت تدريبات اليوم حضور نائب رئيس النادي، الأستاذ عبد العزيز الجليل والمشرف العام على الفريق الأول، الأستاذ عبد الكريم المنصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وانطلقت تدريبات اليوم باجتماع لمدرب الفريق هيلدر باللاعبين، كما ركز هيلدر في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية الترفيهية.

وطبق الجهاز الفني عددًا من التدريبات التكتيكية قبل أن يختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.
ودخل لاعبو الفريق الأول إلى معسكر الفريق، وذلك استعدادًا لمباراة العالمي عصر الغد أمام نادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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