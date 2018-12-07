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عمل وتنمية الرياض يعرض نماذج ناجحة من ذوي الإعاقة

عمل وتنمية الرياض يعرض نماذج ناجحة من ذوي الإعاقة

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عمل وتنمية الرياض يعرض نماذج ناجحة من ذوي الإعاقة

عمل وتنمية الرياض يعرض نماذج ناجحة من ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=665866
المناطق _ الرياض

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في احد المجمعات التجارية ، بحضور مدير عام المنطقة يوسف بن مسفر السيالي، و”850″ شخص من منسوبي ومنسوبات الوزارة وبعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والجمهور الخارجي وذلك ضمن الفعاليات التي اطلقتها مراكز التأهيل الشامل الرجالية والنسائية والتأهيل المهني ووحدات الخدمات المساندة للإناث ومراكز الرعاية النهارية منذ الثالث من ديسمبر.

تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المسرحية بمشاركة بعض الفرق التطوعية، وعرضاً لنماذج ناجحة من ذوي الإعاقة وأركاناً تعرض إبداعاتهم وتعرف بخدمات الوزارة المقدمة لهم، بمشاركة العديد من الجمعيات والجهات ذات العلاقة. ليُختتم الاحتفال بتكريم الداعمين والمشاركين من ذوي الهمم.

وأوضح “السيالي” : أن هذا الاحتفال يهدف إلى دمج فئات ذوي الإعاقة الذين ترعاهم الوزارة بالمجتمع الخارجي، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأنواع الإعاقة وأسبابها والخدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية. مقدماً شكره لكل من ساهموا في إحياء هذا الاحتفال بالمشاركة والحضور.

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