اختتام فعاليات معرض “سواعد تقنية” التطوعي بتبوك

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اختتمت فعاليات معرض “سواعد تقنية”, الذي نظمته الكلية التقنية للبنات بتبوك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع واستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك في بارك مول بتبوك.

واشتملت الفعاليات عدد من الأركان التطوعية تشرف عليها مجموعة من الفتيات من منسوبات الكلية التقية للبنات بتبوك قدمت نماذج رائعة من العمل التطوعي وجملة من الخدمات المجانية للزور منها: ركن تقديم الاستشارات في مشاريع ريادة الأعمال ودراسات الجدوى وإعداد الخطط المالية والتسوق الأمن عبر الانترنت وأنواع التامين على السيارات, وركن “التقني الصغير” الذي يهدف إلى تعريف الأطفال بعدد من المهارات التقنية والمهنية لتحفيز التفكير الإبداعي التقني لديهم وتجربة العمل المهني التقني بشكل فعلي مُبَسط, وركن تعريفي عن أساسيات أجهزة الحاسب الآلي والطابعات, وتقديم خدمات الصيانة المجانية لتلك الأجهزة وتوفير برنامج مكافحة فايروس الاختصارات.

كما شملت الفعاليات, ركن تقديم الدعم الفني للتسجيل في الخدمات الالكترونية الحكومية وحجز المواعيد, كما شهد ركن أجهزة الاتصالات إقبالاً مميز والذي يعرف الزوار بأساسيات أجهزة الاتصال وكيفية الصيانة لتلك الأجهزة, وكيفية التفرقة بين الأجهزة والشواحن الأصلية والمقلدة, بالإضافة إلى تعريف الزوار بكيفية تفعيل خدمة الحماية للأطفال في التطبيقات على أجهزة الاتصالات الذكية, وركن التجميل والمكياج والذى احتوى إرشادات عن كيفية استخدام أدوات التجميل, بالإضافة إلى عرض مرئي عن الكليات التقنية والمعاهد والوحدات التدريبية بالمنطقة والتخصصات المتاحة.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، أن ‏الوحدات التدريبية ‏بالمنطقة تشارك بمثل هذه الأنشطة والفعاليات وتضمنها خطتها السنوية إدراكاً منها بمسؤوليتها المجتمعية.

وأضاف المطيري، أنه ‏وفي هذا العام تحديداً جاءت الكلية التقنية للبنات بتبوك بهذه النقلة النوعية من الفعاليات ‏التطوعية فاستقطب معرضها كثير من الزوار في أيامه الثلاثة، مشيداً بالتجهيز والتنظيم للمعرض، معرباً عن شكره لعميدة الكلية ‏التقنية للبنات بتبوك هيفاء الصقر ولجميع ‏المدربات اللَّات أشرفن على أركان المعرض والمتدربات المشاركات راجياً لهن دوام التوفيق