تركيا تماطل في التوصل لاتفاق لتبادل الأدلة في قضية خاشقجي

تركيا تماطل في التوصل لاتفاق لتبادل الأدلة في قضية خاشقجي

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تركيا تماطل في التوصل لاتفاق لتبادل الأدلة في قضية خاشقجي

تركيا تماطل في التوصل لاتفاق لتبادل الأدلة في قضية خاشقجي
http://almnatiq.net/?p=665889
المناطق - وكالات

طلب النائب العام الشيخ سعود المعجب «مرات عدة» من نظيره التركي توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل الأدلة «بشكل كامل» في قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ووفقا لـ”عكاظ”، أوضحت مصادر مطلعة أن الجانب التركي لا يزال يرفض حتى الآن توقيع هذا الاتفاق، ما يثير العديد من الأسئلة حول مدى جدية أنقرة في المضي قدماً بالتحقيقات في هذه القضية.

وكانت النيابة السعودية كشفت في 15/11/2018 أنها طلبت من تركيا في 17/10/2018 و25/10/2018 و31/10/2018 تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها، ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزتها المتعلقة بهذه القضية.

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