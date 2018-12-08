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“غرائب” في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند.. 100 طائرة لنقل المدعوين ومجوهرات في الدعوات

“غرائب” في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند.. 100 طائرة لنقل المدعوين ومجوهرات في الدعوات

أبرز المواد

“غرائب” في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند.. 100 طائرة لنقل المدعوين ومجوهرات في الدعوات

“غرائب” في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند.. 100 طائرة لنقل المدعوين ومجوهرات في الدعوات
http://almnatiq.net/?p=665895
المناطق - وكالات

تستعد الهند لحفل زفاف ابنة أغنى رجالها، والذي سيكون بمثابة حفل أسطوري تحييه نجمة الغناء العالمية بيونسيه، بحضور شخصيات عالمية بارزة ومشاهير ونجوم بوليوود، الذين ستقلهم 100 طائرة.

وبالرغم من أن إيشا، ابنة موكيش أمباني (27 عاما) ستتزوج أناند بيرامال (33 عاما) يوم الثلاثاء في مومباي، فإن الاحتفالات تبدأ في مدينة أودايبور قبل حفل الزفاف الرسمي، وتستمر 3 أيام.

وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، وذكرت مجلة “إنديا توداي” إن الدعوة الواحدة تكلفت 300 ألف روبية (4236 دولارا).

ويمكن للمدعوين تحميل تطبيق يشرح لهم الاحتفالات والفعاليات، التي تشمل الحفل الخاص الذي تحييه بيونسيه.

وقال مصدر في المنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، إن أكثر من 100 طائرة من رحلات الطيران ستهبط في مطار أودايبور الهادئ لنقل الضيوف، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وسيحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود، من بينهم بريانكا شوبرا، التي تزوجت الأسبوع الماضي من المغني الأميركي نيك جوناس، الذي يصغرها بـ10 سنوات.

وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، التي ترشحت للرئاسة في عام 2016 عن الحزب الديمقراطي.

ويؤلف الزواج بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذا قويا، وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة “ريلاينس إنداستريز”، تبلغ 47 مليار دولار.

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