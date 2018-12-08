الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية وتقنية (للرجال) في مقرها الرئيسي بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:
– محلل أعمال رئيسي (Senior Business Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة أو مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع خدمات العملاء أو قطاع التقنية والاتصالات.
– محلل عمليات مبيعات رئيسي (Senior Sales Operation Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مبيعات، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو خدمات العملاء.
– محلل عمليات تقنية معلومات رئيسي (Senior IT Operations Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
ملاحظات:
– المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.
– جميع الوظائف تتطلب إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.
التعليقات (٠) اضف تعليق