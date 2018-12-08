الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية

المناطق - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية وتقنية (للرجال) في مقرها الرئيسي بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل أعمال رئيسي (Senior Business Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة أو مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع خدمات العملاء أو قطاع التقنية والاتصالات.

– محلل عمليات مبيعات رئيسي (Senior Sales Operation Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مبيعات، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو خدمات العملاء.

– محلل عمليات تقنية معلومات رئيسي (Senior IT Operations Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

ملاحظات:

– المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.

– جميع الوظائف تتطلب إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.