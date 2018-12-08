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الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية

الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية

أبرز المواد

الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية

الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية
http://almnatiq.net/?p=665915
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية وتقنية (للرجال) في مقرها الرئيسي بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل أعمال رئيسي (Senior Business Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة أو مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع خدمات العملاء أو قطاع التقنية والاتصالات.

– محلل عمليات مبيعات رئيسي (Senior Sales Operation Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مبيعات، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو خدمات العملاء.

– محلل عمليات تقنية معلومات رئيسي (Senior IT Operations Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

ملاحظات:

– المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.
– جميع الوظائف تتطلب إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.

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