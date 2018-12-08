جمعية الثقافة والفنون تنظم ندوة حول تاريخ الرقابة في هوليوود

عادل الزهراني - جدة

نظمت جمعية الثقافة والفنون بجدة ندوة حول تاريخ الرقابة في هوليوود ليلة الاول من أمس (الاثنين).

الندوة والتي احيها الاستاذة افنان لنجاوي تطرقت الى تاريخ الرقابة في هوليوود بداية من القرن العشرين مروراً بالقرون التي تلت، ووصولا الى العصر الحاضر جيل النت والمحتوى الرقمي.

وقد استعرضت لنجاوي في ندوتها التي تعد إحدى أنشطة لجنة السينما في جمعية الثقافة والفنون بجدة نمو الثقافة الامريكية فيما يخص صناعة الافلام وماشهدته من سجالات بين الشعب وصناعها، والحظر الذي شهدته الافلام جراء أسباب سياسية او دينية أو أخلاقية.

المفاجاة والتي تلقاها الحضور وجاءت مخالفة للصورة النمطية التي تكونت حول هوليود وكونها رمزية لليبرالية المطلقة والحرية المطلقة إذ الواقع يناقض هذه الصورة التي تشكلت لدى الجميع حيث اصطدمت – – وكما افادت لنجاوي – بعقبات تحفظ من المجتع الأمريكي اتجاه الأفلام التي تنتجها هوليوود في فترة من الفترات.