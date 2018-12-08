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وسائل التواصل الاجتماعي تجمع زملاء مدرسة فرقتهم الحياة بعد ثلاثين عام

وسائل التواصل الاجتماعي تجمع زملاء مدرسة فرقتهم الحياة بعد ثلاثين عام
http://almnatiq.net/?p=665919
عادل الزهراني - جدة

 

في ليلة وفاء تجسد عمق العلاقات الإنسانية والاخوية في المجتمع السعودي الاصيل التقى مجموعة من معلمي مدرسة ابي عبيدة بن الجراح بجدة بعد اكثر من ثلاثين عام ، فرقتهم طيلة هذه الاعوام الطوال ومشاغل الحياة ولكن قيم المحبة والاخاء الصادقة بقيت راسخة تسكن قلوبهم ، فبعد كل هذه الاعوام التقى الزملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستعادوا ذكرياتهم الجميلة في مسيراتهم التعليمة وقرروا مد جسور التواصل وتحديد موعد يلتزم به الجميع للحضور واستعادة الذكريات بتفاصيلها المحملة بالمواقف السعيدة والحزينة سادت المعاني السامية لقائهم الجدير بالذكر أن للاستاذ سعيد صالح الزهراني الدور الريادي والفاعل في جمع هذه الكوكبة تحت سقف الود والوفاء ، وكذلك كان للأستاذ ابراهيم بن صبيح دور في بث روح الألفة بين الجميع وتواصله الاعلامي مع الجميع لخدمة المجتمع وتعزيز قيم المحبة والتواصل هنا يظهر الجانب الايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي في ظل مانشهده من سلبياتها .

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