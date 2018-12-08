دراسة: 92 مليار دولار إيرادات تطبيقات الهواتف الذكية في 2018

المناطق - وكالات

مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية، وتوفيرها تطبيقات لا متناهية تحاكي تفاصيل الحياة اليومية كافة للناس حول العالم، يتزايد إقبال المستخدمين على تحميل واستخدام هذه التطبيقات الذكية بشكل جنوني، وخصوصا أنها تقدم لهم الكثير من التسهيلات والخدمات والترفيه في عالم أصبح يعتمد على شبكة الانترنت بكل مجالاته.

وتؤكد دراسة عالمية حديثة تزايد ونمو إيرادات صناعة التطبيقات حول العالم؛ حيث من المتوقع أن تسجل أكثر من 92 مليار دولار العام الحالي.

وقالت الدراسة -التي نشرها مؤخرا موقع “نيو زوو” العالمي المتخصص بإحصاءات صناعة الألعاب- إن إيرادات صناعة التطبيقات الذكية ومع تسجيلها هذا المستوى تكون قد نمت بمقدار 18 مليار وبنسبة 24 %، وذلك لدى المقارنة بإيرادات التطبيقات الذكية المسجلة العام الماضي والبالغة قرابة 74 مليار دولار.

وذكرت الدراسة أن تطبيقات الألعاب استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي إيرادات تطبيقات الهواتف الذكية بنسبة 76 %، عندما حققت قرابة 69.9 مليار دولار.

وبحسب الدراسة، استحوذت التطبيقات الأخرى (غير تطبيقات الألعاب) على نسبة

24 % من إجمالي الإيرادات العام الحالي بحوالي 22 مليار دولار.

وأشارت الدراسة الى أن جزءا كبيرا من إيرادات صناعة تطبيقات الهواتف الذكية ستأتي من السوق الصينية.

وتطبيقات الهواتف الذكية هي برامج تعمل على أحد الهواتف الذكية بالاعتماد على عدد من المزايا التي تقدمها هذه الهواتف بحيث تقدم خدمة معينة لمستخدميها. وتعتمد بالغالب على الاتصال بالإنترنت الذي توفره هذه الهواتف.

ويجري تحميل تطبيقات الهواتف الذكية (الألعاب وغيرها من التطبيقات) من المتاجر الالكترونية للهواتف المتنقلة: من متجر هواتف الاندرويد “جوجل بلاي” ومتجر هواتف ابل “الاب ستور”؛ حيث إن هناك تطبيقات مجانية بالكامل وهناك تطبيقات مدفوعة.

وتتنوع تطبيقات الهواتف الذكية لتعالج وتخدم المستخدم في القطاعات كافة ومجالات الحياة: التعليم، الإعلام، التواصل الاجتماعي، التراسل، الصحة، النقل، وغيرها الكثير، الا أن تطبيقات الألعاب تعد الأكثر تحميلا واستخداما من قبل المستخدمين حول العالم.

وفي الأردن، تقدر أعداد اشتراكات الخلوي بحوالي 10 ملايين اشتراك، فيما تزيد نسبة انتشار الهواتف الذكية على 85 % من إجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة.