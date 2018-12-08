تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!

المناطق_جدة

كشفت مصادر مطلعة أنه تم تأجيل افتتاح دور عرض السينما في جدة من موعده المقرر نهاية ديسمبر الحالي إلى موعد آخر يفترض أن يكون الأحد 20 من يناير 2019، نظرا لعدم استكمال إنشاء المبنى والتجهيزات اللازمة في الموقع المحدد في “ردسي مول”.

تذكرة حضور الفيلم الواحد

وبحسب “الوطن”، قالت المصادر إن قيمة تذكرة حضور الفيلم الواحد تبلغ 75 ريالا، وأن قيمة كيس الفشار يبلغ 25 ريالا، وأن كوب المشروب الغازي يبلغ 12 ريالا.

فيما يضم المبنى الجديد والأول من نوعه في جدة، ضمن التوسعة الجديدة لمركز رد سي مول، 12 صالة، منها 6 صالات نموذجية و3 ذهبية وصالة «IMAX» وصالة «4DX»، وصالة للأطفال على مساحة إجمالية للصالات تبلغ 8 آلاف متر مربع، تضم 1,472 مقعدا، وهناك مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.