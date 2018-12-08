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تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!

تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!
http://almnatiq.net/?p=665929
المناطق_جدة

كشفت مصادر مطلعة أنه تم تأجيل افتتاح دور عرض السينما في جدة من موعده المقرر نهاية ديسمبر الحالي إلى موعد آخر يفترض أن يكون الأحد 20 من يناير 2019، نظرا لعدم استكمال إنشاء المبنى والتجهيزات اللازمة في الموقع المحدد في “ردسي مول”.
تذكرة حضور الفيلم الواحد
وبحسب “الوطن”، قالت المصادر إن قيمة تذكرة حضور الفيلم الواحد تبلغ 75 ريالا، وأن قيمة كيس الفشار يبلغ 25 ريالا، وأن كوب المشروب الغازي يبلغ 12 ريالا.
فيما يضم المبنى الجديد والأول من نوعه في جدة، ضمن التوسعة الجديدة لمركز رد سي مول، 12 صالة، منها 6 صالات نموذجية و3 ذهبية وصالة «IMAX» وصالة «4DX»، وصالة للأطفال على مساحة إجمالية للصالات تبلغ 8 آلاف متر مربع، تضم 1,472 مقعدا، وهناك مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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