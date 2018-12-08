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إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=665930
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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