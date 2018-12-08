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ترامب: تفوقت على جميع أسلافي الرؤساء باستثناء هذا الرئيس!

ترامب: تفوقت على جميع أسلافي الرؤساء باستثناء هذا الرئيس!
http://almnatiq.net/?p=665931
المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه نجح في التفوق على كل أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في مضمار تعيين القضاة، باستثناء رئيس واحد هو جورج واشنطن.
رقم جديد
وأضاف ترامب، في خطاب له بولاية ميزوري اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ سيساعده في العام المقبل في تعيين المزيد من القضاة؛ مشيراً إلى أن “الصحافة لا يروق لها الحديث عن احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ وإضافة مقعدين للأغلبية”، حسبما نقل موقع “واشنطن إجزامنر”.
وتابع ترامب “قمنا بتعيين العديد والعديد من القضاة وأوشكنا على تسجيل رقم جديد جزئيًا في هذا المضمار. ومع انتهاء فترتي ينبغي أن نسجل رقمًا جديدًا مُطلقًا لا من حيث النسبة المئوية طبعًا؛ فثمة جورج واشنطن يسبق الجميع في هذا المضمار”.
هو الوحيد
وأشار ترامب إلى أن جورج واشنطن، الرئيس الأول للولايات المتحدة، “قام تعيين نسبة مئة بالمئة من القضاة في زمنه. وهذا هو الوحيد الذي لا يمكنني أن أتفوق عليه”.
وينصّ الدستور الأمريكي على أن الرئيس يعيّن مدى الحياة قضاة المحكمة العليا، كما يعيّن القضاة الفيدراليين في محاكم البداية أو الاستئناف، ولكن على مجلس الشيوخ أن يصادق لاحقاً على هذه التعيينات.

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