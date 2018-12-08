اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط

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قلصت أسعار النفط من مكاسبها في ختام الجلسة لتصعد بأكثر من 2% بعد اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.

وأنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول مرتفعة 1.12 دولار، أو 2.18%، عند 52.61 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار للبرميل إلى 54.11 دولار.

وصعد خام القياس العالمي برنت 2.7% ما يعادل 1.61 دولار ليبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة قفز خام برنت بأكثر من 5% إلى 63.32 دولار.

وكانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة يوم أمس بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في فيينا باتفاق أولي فحسب لمعالجة ضعف الأسعار وعُقدت محادثات مع المنتجين الآخرين يوم امس الجمعة.

وهوت أسعار النفط 30% منذ أكتوبر في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي.