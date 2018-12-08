احدث الأخبار

اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط
أبرز المواد
 إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!
أبرز المواد
 الأمطار تغرق عشرات القرى في نينوى العراقية
أبرز المواد
 وسائل التواصل الاجتماعي تجمع زملاء مدرسة فرقتهم الحياة بعد ثلاثين عام
منطقة مكة المكرمة
 جمعية الثقافة والفنون تنظم ندوة حول تاريخ الرقابة في هوليوود
منطقة مكة المكرمة
 وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية يرعى مهرجان الأطفال المعوقين باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالراشد مول
منطقة عسير
 الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية
أبرز المواد
 “بودرة التلك”.. قنبلة موقوتة تهدد النساء بمرض خطير
أبرز المواد
 نجل القذافي يعاود اقتحام المشهد الليبي.. ويكشف رؤيته للحل
أبرز المواد
 شركة روسية تطلق هاتفا “رخيصا” بمواصفات جيدة
أبرز المواد
 فتوى الأزهر في “الطلاق الشفوي” تثير جدلا في المغرب
أبرز المواد
اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط

اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط

أبرز المواد
إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

أبرز المواد
تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!

تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!

أبرز المواد
الأمطار تغرق عشرات القرى في نينوى العراقية

الأمطار تغرق عشرات القرى في نينوى العراقية

أبرز المواد

اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط

اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=665938
المناطق_وكالات

قلصت أسعار النفط من مكاسبها في ختام الجلسة لتصعد بأكثر من 2% بعد اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.

وأنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول مرتفعة 1.12 دولار، أو 2.18%، عند 52.61 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار للبرميل إلى 54.11 دولار.

وصعد خام القياس العالمي برنت 2.7% ما يعادل 1.61 دولار ليبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة قفز خام برنت بأكثر من 5% إلى 63.32 دولار.

وكانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة يوم أمس بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في فيينا باتفاق أولي فحسب لمعالجة ضعف الأسعار وعُقدت محادثات مع المنتجين الآخرين يوم امس الجمعة.

وهوت أسعار النفط 30% منذ أكتوبر في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي.

روابط ذات صلة

إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة
تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!

تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!
الأمطار تغرق عشرات القرى في نينوى العراقية

الأمطار تغرق عشرات القرى في نينوى العراقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*