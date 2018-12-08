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التجمع الصحي الثاني بالرياض يعمل على بناء نظام صحي أكثر كفاءة 

التجمع الصحي الثاني بالرياض يعمل على بناء نظام صحي أكثر كفاءة 
http://almnatiq.net/?p=665939
المناطق_الرياض
أكد الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الثاني الدكتور محمود اليماني أن التجمع الصحي الثاني يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة والتي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.
وأضاف د. اليماني أن احد اهدافنا في  ⁧‫التجمع الصحي الثاني بالرياض‬⁩ الاهتمام برأس المال البشري (والحفاظ عليه ) من خلال أحدث المعايير المعمول بها في مجال الموارد البشرية ومن شأنها العمل على تطوير بيئة العمل داخل التجمع والتواصل مع الموظفين لأخذ اقتراحاتهم  مع الحرص على زيادة التدريب الداخلي والخارجي
وأكد د.اليماني أن من ضمن اهداف ⁧‫التحول في القطاع الصحي‬⁩ توعية المجتمع بأهمية الأخذ بالتدابير الصحية للوقاية بإذن الله من الأمراض ونشر مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومن هنا تأتي أهمية تنمية مراكز الرعاية الأولية وتطويرها .
واختتم د. اليماني حديثه قائلاً ” سأعمل مع فريقي لنبني نظاماً صحياً أكثر كفاءة لنحقق الأهداف في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي ” .
الجدير بالذكر أن التجمع الصحي الثاني يضم
 (مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية، مستشفى اليمامة ومجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية في شمال شرق الرياض .

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