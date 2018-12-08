كيفن هارت يتراجع عن تقديم الأوسكار لأسباب جنسية

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بعد ساعات قليلة من إعلان توليه تقديم حفل جوائز الأوسكار رسميًا، تراجع الممثل الأمريكي الأسمر “كيفن هارت” عن تقديم حفل جوائز الأكاديمية الأمريكية للفنون لعام 2019 بسبب اتجاهاته الناقدة للمثلية الجنسية.

اعتذار رسمي

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشر “هارت” تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيها: “اخترت أن أتنحى عن تقديم حفل الأوسكار لهذا العام… هذا لأنني لا أريد أن أكون مصدر تشتيت في ليلة ينبغي أن يحتفل بها الكثير من الفنانين الموهوبين المذهلين”.

وأضاف “هارت”: أعتذر من كل قلبي لمجتمع المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا بسبب كلماتي التي تفوهت بها في الماضي وكانت تفتقر للحساسية”، وكان “هارت” كشف خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام” أن الأكاديمية خيرته بين الإدلاء باعتذار رسمي، أو تنحية اسمه جانبًا.

العديد من المشاهير

وعلى رغم إدلاء “هارت” باعتذاره رسميًا أمس، حجبت الأكاديمية اسم الممثل الكوميدي الشهير من قائمة مقدمي الحفل، التي تشمل الممثلة الكندية “ساندرا اوه” المعروفة بدورها في السلسلة التلفزيونية الشهيرة “جريز أناتومي”.

يذكر أن العديد من المشاهير قدموا فقرات حفل الأوسكار خلال السنوات الماضية، من أشهرهم إلين ديجينيريس وجيمي كيمل والممثل الكوميدي كريس روك، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، في 25 فبراير المقبل.