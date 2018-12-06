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“محاولة فاشلة ” تحقق الذهبية لتعليم ينبع في المسرح المدرسي

“محاولة فاشلة ” تحقق الذهبية لتعليم ينبع في المسرح المدرسي

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“محاولة فاشلة ” تحقق الذهبية لتعليم ينبع في المسرح المدرسي

http://almnatiq.net/?p=665956
المناطق_عادل الزهراني
حصدت إدارة تعليم ينبع المستوى الذهبي في برنامج “المسرح المدرسي” عن عملها المسرحي المقدم بعنوان (محاولة فاشلة) والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على مسرح النادي الأدبي بمدينة بريدة، بمشاركة 140 طالبة يمثلن ٢٨ إدارة تعليمية على مستوى المملكة وأعلنت نتائجه مساء أمس .

وهنأ مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي الميدان التربوي في المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها حصولهم على المستوي الذهبي في منافسات المسرح المدرسي على مستوى المملكة ، وخص بالشكر فريق العمل في نشاط الطالبات بقيادة رئيسة القسم نعيمة العلوني ، ولكافة القائمين على هذا الإنجاز المميز .

من جهتها أوضحت منسقة المشروع بتعليم ينبع أسماء بنت رجاء الرحيلي أن برنامج المسرح المدرسي يهتم بتنمية المهارات المسرحية لدى الطالبات في البيئة التعليمية وصقل مواهبهم المسرحية في مختلف الموضوعات الوطنية والتربوية والاجتماعية ، وإكسابهم القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء، وتوطيد صلتهم بالنصوص العربية الممتازة، وفي مقدمتها القرآن الكريم والحديث الشريف ، وصقل مواهبهم المسرحية ، وتمكينهم من الإسهام في حل مشكلات مجتمعهم بأسلوب مسرحي إبداعي، وتحصينهم من الأفكار السلبية ، وتعزيز ثقتهم ومساعدتهم على بناء شخصياتهم .

الجدير ذكره أن العمل المسرحي الذي نافست به ينبع و جاء بعنوان « محاولة فاشلة » من تأليف إبراهيم الحارثي وإخراج زينب القحطاني  ومتابعة قائدة المتوسطة الأولى بينبع الصناعية دليل العنزي ، ومثل أدواره الطالبات أنسام المالكي ، تسنيم العنزي ،لانا آل بهال ، ريماس العوفي ، سلاف السلمي ، وتدور فكرته حول الولاء للقيادة والانتماء للوطن والحفاظ عليه وعدم الانسياق وراء أي فكرة تدعو إلى شق الصف .

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