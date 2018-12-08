احدث الأخبار

أسعار الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر
أبرز المواد
 “محاولة فاشلة ” تحقق الذهبية لتعليم ينبع في المسرح المدرسي
ثقافة وفنون
 التجمع الصحي الثاني بالرياض يعمل على بناء نظام صحي أكثر كفاءة 
أبرز المواد
 ترامب: تفوقت على جميع أسلافي الرؤساء باستثناء هذا الرئيس!
أبرز المواد
 اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط
أبرز المواد
 إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 تأجيل افتتاح دور عرض السينما بـ”جدة” لهذا الموعد.. والكشف عن سعر تذكرة حضور الفيلم الواحد!
أبرز المواد
 الأمطار تغرق عشرات القرى في نينوى العراقية
أبرز المواد
 وسائل التواصل الاجتماعي تجمع زملاء مدرسة فرقتهم الحياة بعد ثلاثين عام
منطقة مكة المكرمة
 جمعية الثقافة والفنون تنظم ندوة حول تاريخ الرقابة في هوليوود
منطقة مكة المكرمة
 وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية يرعى مهرجان الأطفال المعوقين باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالراشد مول
منطقة عسير
 الاتصالات السعودية تعلن عدد من الوظائف الإدارية والتقنية
أبرز المواد
أسعار الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر

أبرز المواد
“محاولة فاشلة ” تحقق الذهبية لتعليم ينبع في المسرح المدرسي

“محاولة فاشلة ” تحقق الذهبية لتعليم ينبع في المسرح المدرسي

ثقافة وفنون
التجمع الصحي الثاني بالرياض يعمل على بناء نظام صحي أكثر كفاءة 

التجمع الصحي الثاني بالرياض يعمل على بناء نظام صحي أكثر كفاءة 

أبرز المواد
ترامب: تفوقت على جميع أسلافي الرؤساء باستثناء هذا الرئيس!

ترامب: تفوقت على جميع أسلافي الرؤساء باستثناء هذا الرئيس!

أبرز المواد

أسعار الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر
http://almnatiq.net/?p=665957
المناطق_وكالات

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في 5 أشهر، مع هبوط الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يسير بخطى بطيئة في زيادة معدلات الفائدة العام القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1249.70 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72% لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأونصة. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

وتعافى المعدن الأصفر، الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، حوالي 7% من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2% مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.

روابط ذات صلة

التجمع الصحي الثاني بالرياض يعمل على بناء نظام صحي أكثر كفاءة 

التجمع الصحي الثاني بالرياض يعمل على بناء نظام صحي أكثر كفاءة 
ترامب: تفوقت على جميع أسلافي الرؤساء باستثناء هذا الرئيس!

ترامب: تفوقت على جميع أسلافي الرؤساء باستثناء هذا الرئيس!
اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط

اتفاق كبار المنتجين يرفع أسعار النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*