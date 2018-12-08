هذا ما طلبه والد الطفلة “خزامي” المفقودة بسيل وادي ثما بينبع

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: ناشد عطية مفرج والد الطفلة “خزامي” المفقودة بسيل وادي ثما بينبع الشباب من ينبع وخارجها للتطوع مع المتطوعين الموجدين في بالوادي، وذلك لكي تزيد فرص العثور عليها.

وأضاف بحسب “المدينة”، إنه ينتظر العثور عليها لكي يخفف العبء علي الجميع، مطالبًا عدم نشر أخبار وإشاعات كاذبة عن ابنته لأن بعض الإشاعات جعلت الكثير من المتطوعين يتوقفون عن البحث.

العثور على أغراضها

وتابع إنه حتى هذه اللحظة لم يتم العثور عليها، وتم العثور على أغراضها الشخصية مثل الرضاعة والهندول التي كانت فيه وقت وقوع الحادث، وقال إنه كل يوم يذهب للوادي للبحث عن ابنته دون جدوى.

وقال: إن والدتها مازالت تتلقى العلاج بالمستشفي من الكسور المضاعفة التي أصيبت بها وسوف يتم عمل عملية لها بعد أسبوعين.