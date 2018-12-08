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غياب اضطراري ينقذ “معلمة” من حادث السبعان وسميراء.. هذا ما قالته عقب معرفتها الخبر!

غياب اضطراري ينقذ “معلمة” من حادث السبعان وسميراء.. هذا ما قالته عقب معرفتها الخبر!
http://almnatiq.net/?p=665972
المناطق_جدة

غيبت ظروف أسرية خاصة المعلمة فاطمة الرشيد عن مرافقة زميلاتها لتكتب لها النجاة من حادث السير الذي أصيبت فيه 6 من زميلاتها أمس الأول (الخميس) شرق حائل.
وفي الوقت الذي نقلت فيه زميلاتها مصابات للعلاج في 3 مستشفيات، أبدت فاطمة الرشيد أسفها لما حدث للمعلمات الست، وأعربت عن تمنياتها لهن ولسائقهن الشفاء العاجل.
الغياب والسلامة
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر “كان من المفترض أن أداوم معهن، فكتب ربي لي الغياب والسلامة من الحادث المؤسف، فلك الحمد يا رب. اللهم اشف صديقاتي والسائقين شفاء لا يغادر سقما. اللهم خذ بيدهم وردهم إلى أهليهم وأولادهم يا حي يا قيوم”.
وكانت معلمات من مدرستين أُصبن بجراح متعددة في التحام بين الحافلة المقلة لهن مع مركبة أخرى على الطريق الرابط بين السبعان وسميراء أثناء رحلتهن اليومية إلى مقار عملهن.

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