بلدية محافظة تيماء تباشر أعمالها الميدانية تزامنا مع هطول الأمطار 

المناطق_محمد العنزي

باشرت الفرق الميدانية الأسبوع الماضي التابعة لبلدية تيماء أعمالها تزامناً مع هطول الأمطار في كافة أنحاء المحافظة والقرى التابعه لها وفتح الطرق وتنظيفها ونزح تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت الاسبوع الماضي على المحافظة والقرى التابعه لها و باشرت فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات تحدث من انهيارات وانقطاع للطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز فضي العنزي بتوجيهات من قبل رئيس بلدية محافظة تيماء م. سلامه بن هليل البلوي جرى الإعداد المسبق لخطة الطوارئ استعداداً لموسم الأمطار .

مؤكد أن البلدية شكلت الفريق الميداني من 200 عاملاً و 34 معده وعشرين مشرف ميداني بلإضافة لمباشرة الفرق الطواري وقرية الكتيب وقرية الجديد ومركز عرده حيث تم إصلاح الطرق وفتحها ونزح تجمعات المياه على طرق إضافة الي استقبال البلاغات ومباشرتها من خلال الفريق المختص في حينه .

ورحب ” العنزي” بتعاون المواطنين والجهات ذات العلاقه على دعم البلاغات عن اي ملاحظات خلال هطول الأمطار عبر القنوات المخصصه للبلديه .