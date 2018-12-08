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محكمة أمريكية ترفض تطبيق أمر ترامب!

محكمة أمريكية ترفض تطبيق أمر ترامب!
http://almnatiq.net/?p=665984
المناطق_وكالات

ألحقت محكمة استئناف أمريكية، هزيمة بالرئيس دونالد ترامب عندما رفضت السماح بتطبيق أمره الذي يمنع لجوء المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة.

واستشهد ترامب بنظام الهجرة المرتبك لإعلانه في الآونة الأخيرة بأن المسؤولين سيتعاملون فقط مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقاط دخول رسمية.

ورفعت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعاوى قضائية، حيث قالت إن أمر ترامب الصادر في التاسع من نوفمبر ينتهك قانون الهجرة.

وأصدر قاض في سان فرانسيسكو في الشهر الماضي أمراً يقيد مؤقتاً قواعد اللجوء على مستوى البلاد.
ووصفت وزارة العدل هذا الحكم بأنه “عبثي” وطلبت من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف السماح بتطبيق سياسة ترامب أثناء سير الدعاوى القضائية.

ودأب ترامب على مهاجمة الدائرة التاسعة، التي تضم عدداً أكبر من القضاة الذين عينهم رؤساء ديمقراطيون، متهماً إياها بإحباط مبادراته السياسية لا سيما بشأن الهجرة.

وكتب حكم الدائرة التاسعة القاضي جاي بيبي الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو. بوش. واتفق بيبي مع المحكمة الأدنى على أن سياسة ترامب تتجاوز سلطته على الأرجح.

وقال بيبي في حكمه: حاول الرئيس الالتفاف على الكونغرس وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق، لكنه أكد بياناً سابقاً يفيد بأن السياسة ممارسة منطقية لسلطة ترامب.

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