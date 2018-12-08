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قائد في الجيش اليمني يتوعد بالدخول إلى عمق صعده

قائد في الجيش اليمني يتوعد بالدخول إلى عمق صعده

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قائد في الجيش اليمني يتوعد بالدخول إلى عمق صعده

قائد في الجيش اليمني يتوعد بالدخول إلى عمق صعده
http://almnatiq.net/?p=665992
المناطق_وكالات

توعد قائد في الجيش اليمني، بالتوغل والدخول إلى عمق محافظة صعده في حال أفشلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المشاورات الجارية في السويد. وقال قائد ألوية العروبة العميد عبدالكريم السدعي في بيان له بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إذا لم تخرج محادثات السويد، بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك المليشيا الانقلابية، فانه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري. وأضاف العميد السدعي أن قوات لواء العروبة على أُهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن مليشيا الحوثي، استغلت التهدئة، في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شن هجمات في عدة جبهات خصوصا في مران، تمكن الجيش الوطني من التصدي لها وإفشالها. وذكر الموقع الرسمي، لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش سيطرت خلال مواجهات مع المتمردين الحوثيين، في جبهة مران، على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالمليشيا الانقلابية.

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