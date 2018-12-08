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بعد سرقة سيارة مواطن بـ”مكة”.. مطاردة بسرعة جنونية مع الجاني تطيح به والكشف عن جنسيته وعمره!

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بعد سرقة سيارة مواطن بـ”مكة”.. مطاردة بسرعة جنونية مع الجاني تطيح به والكشف عن جنسيته وعمره!

بعد سرقة سيارة مواطن بـ”مكة”.. مطاردة بسرعة جنونية مع الجاني تطيح به والكشف عن جنسيته وعمره!
http://almnatiq.net/?p=665995
المناطق_مكة

تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بسرقة مركبته من نوع “يارس 2015” بعد أن أوقفها، وترك المفتاح في السيارة، وذهب لأحد المحال التجارية في منطقة العزيزية، وأثناء ذلك لاحظ السارق وجود مفتاح على السويتش بالسيارة؛ فأقدم على تشغيلها وسرقتها مستغلاً انشغال مالكها الذي بعد رؤيته أطلق نداءات المساعدة، ولكن دون جدوى؛ إذ اختفى الجاني عن الأنظار بشكل سريع.
شاهد مركبته المسروقة
وأضافت مصادر أن المواطن اتجه إلى مركز شرطة العزيزية لتقديم بلاغ سرقة مركبته، وتدوين المعلومات المتوافرة للجهات الأمنية وبعد خروج المبلغ من مركز الشرطة، شاهد مركبته المسروقة يسير بها الجاني أمام عينيه؛ فقام المجني عليه بمطاردة السارق بمساعدة أحد المارة.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد أن شعر السارق باللحاق به اتجه إلى أنفاق الملك خالد بمنطقة العزيزية، وكان ويقود بسرعة جنونية، وما هي إلا لحظات حتى تصاعد الدخان من المركبة المسروقة.
فر هاربًا
عند ذلك أوقف السارق المركبة، وترجل منها، وفر هاربًا، وبعد مطاردته تمكنا من القبض عليه، وبعد الرجوع للسيارة اتضح أن النار التهمتها بالكامل، وأصبحت تالفة، وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وتم إخماد الحريق، وتسليم القضية للجهات المختصة.
فيما باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وتم التحفظ على الجاني، وهو مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا، وتمت إحالته إلى مركز شرطة العزيزية لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.

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