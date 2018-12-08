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اللجنة الصحية بـ”الشورى” تكشف سبب موافقتها على تمديد خدمات الاستشاريين حتى سن الـ70 عامًا!

اللجنة الصحية بـ”الشورى” تكشف سبب موافقتها على تمديد خدمات الاستشاريين حتى سن الـ70 عامًا!
http://almnatiq.net/?p=666007
المناطق_الرياض

كشفت اللجنة الصحية بمجلس الشورى عن أسباب تبرر طلبها إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن السبعين عامًا.
حتى سن السبعين عامًا
وبحسب “الوطن”، أشارت اللجنة إلى حاجة وزارة الصحة لخدمات الأطباء الاستشاريين للأسباب الآتية: الحاجة الماسة لتمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين عامًا، حيث إن عدد وظائف الأطباء الاستشاريين المعتمدة (5600) وظيفة وعدد المشغولة 3 وظائف فقط، فيما تقدر الوظائف المشغولة بـ(2744) وظيفة، بواقع (1928) وظيفة مشغولة بسعوديين و(816) وظيفة مشغولة بغير سعوديين، أي أن نسبة إشغال الوظائف بالمؤهلين السعوديين تبلغ (34%).
تسرب الأطباء
ومن الأسباب تسرب الأطباء للقطاع الخاص والقطاعات الصحية خارج المملكة قبل وصولهم إلى سن التقاعد رغبة في الاستقرار الوظيفي، ووظائف الأطباء الاستشاريين لا تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا.
هذه الشروط
وأوصت اللجنة بالموافقة على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري حتى سن السبعين عامًا، وذلك وفقًا لهذه الشروط: أن يكون تمديد الخدمة له بشكل سنوي، وأن يكون لائقًا طبيًا، وعدم التكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصته لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارسًا لعمله الإكلينيكي.

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