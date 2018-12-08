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«البيئة» تبدأ بزراعة 300 هكتار في المملكة

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«البيئة» تبدأ بزراعة 300 هكتار في المملكة

«البيئة» تبدأ بزراعة 300 هكتار في المملكة
http://almnatiq.net/?p=666013
المناطق_الرياض

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال هذا الموسم بزراعة مساحة 300 هكتار كحقول إرشادية للزراعة المطرية “البعلية”، بالتعاون مع جامعة الملك خالد كجهة استشارية تشرف على الدراسة، ومجلس الجمعيات التعاونية كجهة منفذة، وذلك ضمن مشروع الاستفادة من مياه الأمطار الموسمية في الزراعة.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية التي ستبدأ عام 2019م، ومن أهدافها “الزراعة المطرية”، مبينة أن المساحة المستهدفة بـ 300 هكتار ستكون حقول إرشادية لتقدير خط الأساس من إنتاجية المحاصيل المستهدفة التي سيتم زراعتها وتشمل: الحنطة والدخن والذرة الرفيعة والسمسم، حيث ستعتمد زراعة هذه المحاصيل على مياه الأمطار.

وبينت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى التعرف على حجم إنتاجية وتكلفة زراعة الهكتار الواحد من كل نوع مستزرع من الأنواع المستهدفة، من خلال الاستفادة من مياه الأمطار فقط، حيث وزعت المساحة المستهدفة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة وشملت جنوب محافظة الطائف ومناطق الباحة وعسير وجازان.

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