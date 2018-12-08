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السعودية بين أكبر 15 اقتصادا تصديرا للدول النامية .. 152 مليار دولار في عام

السعودية بين أكبر 15 اقتصادا تصديرا للدول النامية .. 152 مليار دولار في عام
http://almnatiq.net/?p=666021
المناطق - الرياض

جاءت السعودية في المركز 13 بين أكبر 15 اقتصادا في العالم تصديرا للدول النامية في عام 2017، تلتها الإمارات “كمحور للاستيراد وإعادة التصدير” في المركز 14، حسب أرقام نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” من مقرها في جنيف أمس.
ووفاق لـ”الاقتصادية”، ظهرت الإمارات في المركز 14 بين أكبر 15 اقتصاد في العالم استيرادا من الدول النامية. ولم تظهر السعودية في هذه القائمة.
وتُظهِر أرقام “أونكتاد”، أن السعودية صدَّرت سلعا للدول النامية بقيمة 152 مليار دولار، في حين صدرت الإمارات سلعا بقيمة 151 مليار دولار. واستوردت الإمارات من الدول النامية ما قيمته 146 مليار دولار.
في مجال الاستيراد من الدول النامية جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة الـ 15، بواردات بلغت 1.296 تريليون دولار، والصين في المرتبة الثانية “988 مليار دولار”.
لكن في مجال الصادرات، تبادلت الولايات المتحدة والصين موقعيهما، بتبوء بكين المركز الأول في الصادرات إلى الدول النامية “1.305 تريليون دولار” والولايات المتحدة في المركز الثاني “806 مليارات دولار”.

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