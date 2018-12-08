“سبت أسود” جديد يحبس الأنفاس في باريس

المناطق - وكالات

أثارت مشاهد عشرات طلبة المدارس الثانوية وهم يركعون وأيديهم خلف ظهورهم خلال الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات الفرنسية تنديدات أمس، في وقت تستعد فيه البلاد لموجة عنف جديدة خلال تظاهرات مرتقبة اليوم لمحتجي “السترات الصفراء”.

وبحسب “الفرنسية”، أعرب سياسيون يساريون عن غضبهم جراء التسجيلات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفتية ينحنون، بينما تصرخ عناصر شرطة مكافحة الشغب في وجوههم.

وكتب أويلفييه فور القيادي الاشتراكي على “تويتر”، “لا شيء يبرر الصورة المهينة للفتيان القصَّر.. لا حاجة إلى صب مزيد من الزيت على النار”.

واعتقل الطلبة الخميس في ضاحية “مانت-لا-جولي” الباريسية في إطار الاضطرابات التي اجتاحت عشرات المدارس خلال ثلاثة أسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة.

واعتقل 146 شخصا خارج مدرسة “سان إيكسوبري” الثانوية في البلدة بعدما اصطدم متظاهرون مع عناصر الشرطة وأحرقوا سيارتين.

وذكر لوران سان مارتن العضو البارز في حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم، أن نحو 40 من الطلبة كانوا مقنَّعين ويحملون معدات يمكن استخدامها في أعمال التخريب والحرق.

لكنه وصف التسجيلات المصورة بأنها “صادمة”، قائلا لإذاعة “فرانس إنفو”، “إن من حق الناس أن تغضب لهذه المشاهد”.

وفاقمت التظاهرات التي خرجت من نحو 280 مدرسة للاحتجاج على تشديد شروط الدخول إلى الجامعات من حدة الانتفاضة التي تشهدها فرنسا مع تواصل حركة “السترات الصفراء”.

وألقى عشرات الأشخاص الذين ارتدوا أقنعة قنابل مولوتوف وأضرموا النيران في حاويات القمامة واشتبكوا مع عناصر الشرطة خارج المدارس في عدة مدن الخميس.

وبلغت احتجاجات “السترات الصفراء” – على اسم سترات يستخدمها السائقون في حال وقوفهم بسبب طارئ على الطريق – ذروتها في باريس نهاية الأسبوع الماضي حيث شهدت العاصمة الفرنسية أسوأ أعمال شغب تجتاحها منذ عقود.

وبدأت التظاهرات في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود لكنها تحولت إلى حراك واسع ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وأكبر تحد يواجه ولايته.