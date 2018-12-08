مصنعي تمور الأحساء يقترعون لمشاركتهم مهرجان ويا التمر أحلى 2019

الأحساء - المناطق

اقترع أكثر من 44 مصنع للتمور في الأحساء، لتوزيع الأركان المشاركة في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة “ويا التمر أحلى” في نسخته السادسة، والمزمع انطلاقته بعد منتصف شهر يناير من العام 2019، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء، بمركز الأحساء للمعارض.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته أمانة الأحساء مع تجار وصناع التمور، حيث تناول الاجتماع عدة نقاط أبرزها توزيع الأركان والمواقع لتجار التمور بطريقه القرعة العلنية بحضور جميع التجار أو من ينوب عنه.

وأكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم بأن المهرجان حقق قفزات نوعية في عملية العرض والتسويق على نطاق واسع، والذي يمثل استمراراً للتصاعدات النسبية في مخرجات التمور من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات بهدف ابراز منتوج التمور على المستويين الإقليمي والعالمي، كما وتم التوسع في المساحة الاجمالية للمعرض لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من مشاركة تجار وصناع التمور بالأحساء، وذلك سعيًا إلى تعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور، حيث سجل المهرجان للعام المنصرم تعداد حضور 300 ألف زائر على مستوى الخليج العربي.

موضحا أن المهرجان بتعدد اركانه والمصانع الوطنية المشاركة، بالإضافة الى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له، من شأنه ان يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، كما انه سيُثري القطاع السياحي بالأحساء بعد دخول الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، وذلك عبر العديد من الفعاليات التي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة في تعميق وتأصيل تمور الاحساء.