أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف الصفيان وكيلا مساعدا لشؤون البلديات

الدمام - المناطق

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان للقيام بمهام وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات.

و أعرب الصفيان عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

يذكر أن الاستاذ محمد الصفيان تقلد عددا من المناصب الادارية ومنها مدير مركز الامير سلطان للتربية الاجتماعية، ومدير مركز التأهيل الشامل، ومدير عام إدارة المؤسسات والجمعيات الخيرية بالشرقية، كما عمل في مجال الاعلام والاعلام الحربي، وكان آخر المناصب التي تقلدها مستشار اعلامي والمشرف العام على العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي بأمانة الشرقية، هذا ويعد الصفيان من الكفاءات المتميزة في مجال عمله.