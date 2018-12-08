إدارة “تعليم الجوف” تهنئ مدرسة منهاج الرسالة حصولها على المستوى الذهبي في مسابقة المسرح المدرسي

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي طالبات مدرسة منهاج الرسالة الثانوية بسكاكا فوز مسرحية “تحت ظلال المجد” بجائزة أفضل عرض في التصفيات الختامية لمسابقة المسرح المدرسي للبنات على مستوى المملكة، وتحقيق الإدارة المستوى الذهبي في المسابقة.

وقال الغامدي: “العمل المسرح فن منظم ويتطلب بناؤه وإعداده مجهود فكري مميز وحركي يتناسب مع الأدوار، لذلك تستحق من فكرت وأخرجت المسرحية الشكر والثناء وجعلت المحتوى هادف وعلو لمجد وطن، ولطالباتنا المنفذات التحفيز، وإنا نفخر بهن”.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن المسرحية كفكرة ومضمون متميزة، لأنها تطلع نحو الأجيال في بناء مستقبل ورفع وطن نحو العلا وتحدي العقبات، “إيماناً برؤية طموحة ينظر إليها الشباب كحلم وبسواعدهم بإذن الله تتحقق الأهداف،

لذلك حازت المسرحية كأفضل عرض وحصلت على المستوى الذهبي”.

وحاورت مساعدة مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذة أمل بنت إبراهيم الشبيب صاحبة فكرة المسرحية قائدة المدرسة الأستاذة أسماء بنت عقلاء العقلاء في كيفية بناء الفكرة وأحداث المسرحية والانسجام الواضح في الأدوار المناطة للطالبات والشخصيات؟ وهل أثر التاريخ الإسلامي

على بناء فكرتها واستخدمتها في العرض؟.

وقالت العقلاء: “الفكرة اقتبست من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “الشباب هم القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية” ولإيجاد هذا الجيل لابد من أن يثق المجتمع بهممهم وبقوتهم وإرادتهم وطموحهم، ومنحهم الثقة بالنفس والسعي لتطوير قدراتهم، وتصورت الأحداث من خلال شخصيات

الطالبات اللاتي استطعن بمهارة فائقة تقمص الشخصيات وبإبداع، وكان لديهن طموح أن تصل الفكرة للمجتمع بتحفيز الشباب ودعمهم، وعدم انتقاص قدراتهم فهم جيل تمتع بمعارف واسعة وقدرات تقنية عالية”.

وأضافت: “التاريخ الإسلامي حافل بالنماذج والأمثلة التي تثبت أن الشباب أهل للقيادة والريادة وتسلم المناصب والأيام برهنت عبر القرون والأجيال أن هؤلاء الشباب ساهموا في رفع شأن الأمة، ولنا في رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم قدوة حسنة فهو من رسم لنا منهاج الحياة

وأول من وثق بقدراتهم فوثق بالصحابي أسامة بن زيد وصنع تاريخ إسلامي وغيره كثير”.

والطالبات المشاركات بالمسرحية هن: ريهام فاطم نهار العتيبي، رغد سلطان عطية الوسم، نوار محسن موسى الخالدي، طيف خالد فيحان الجبل، غدي محمد غصاب الضويحي.