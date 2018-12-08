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جمعية آفاق خضراء البيئية التطوعية تزرع جامع بالرياض ضمن مبادرة “المساجد الصديقة للبيئه”

جمعية آفاق خضراء البيئية التطوعية تزرع جامع بالرياض ضمن مبادرة “المساجد الصديقة للبيئه”
http://almnatiq.net/?p=666061
المناطق - الرياض

دشنت جمعية آفاق خضراء البيئية التطوعية المشروع الثالثة من مبادرة “المساجد الصديقة للبيئه”، بزراعة 120 شجرة في محيط جامع الدكتور ناصر الطيار بحي عرقة بالرياض ومواقف السيارات الخاصة بالجامع، بمشاركة عدد من المهتمين و المختصين والطلاب والكشافة.
وتهدف هذه المبادرة الى الاستفادة من مياه الوضوء الفائضة بعد فلترتها لسقيا الأشجار التي سيكون لها دور في تلطيف المناخ وتقليل استهلاك الكهرباء وتنقية الهواء وتجميل المكان، وتطمح الجمعية في تطبيق الفكرة في كل مساجد المملكة.

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