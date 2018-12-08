خالد الفيصل يستعرض خطوات العمل في تطوير حي الكدوة

المناطق - جدة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وكيل إمارة. المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لتطوير حي الكدوة بمكة محمد الحقيل.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لكافة الجهات ذات العلاقة نظير الجهود المبذولة لتطوير حي الكدوة، مؤكداً أن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية تحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والتي لم تدخر جهداً لأجل التطوير وتحقيق التنمية.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية كان على رأس اهتمامات سموه فور توليه إمارة المنطقة، فكان أول مشروع يتم الرفع به لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله واشتمل على شقين الأول لبناء الإنسان ممثلاً في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، وشق ثانٍ تمثل في تنمية المكان من خلال تطوير الأحياء العشوائية.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خطوات العمل في تطوير حي الكدوة إضافة للجهود التي تبذلها الجهات خلال فترة التطوير التي بدأت الأسبوعين الماضيين، حيث تم البدء في ازالة 140 عقاراً كمرحلة أولى تمهيداً لتطوير المنطقة وتنميتها.

من جهته رفع الحقيل شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على الدعم اللامحدود الذي يحظى به المشروع مأسهم بعد توفيق الله في تذليل العقبات والبدء في التطوير ميدانياً.