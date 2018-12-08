العلوم والآداب بطبرجل نظمت ندوة ثنائية الحزم والأمل في الشعر السعوديِّ المعاصر

الجوف - محمد الحسن

أقامت كليةُ العلوم والآداب بجامعة الجوف في محافظة طبرجل ندوةَ “ثنائيةُ الحزمِ والأملِ في الشعرِ السعوديِّ المعاصرِ”، وقد حضرها نخبة

من قيادات الجامعة والمهتمين من المجتمع المحلي، مُنصتين إلى ما جادت به قرائح الباحثين من داخل الجامعة وخارجها .

وقد استفتحت الندوةُ بآيات مباركات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لعميد الكلية د.مشعل العنزي، رحب فيها بالحضور والمشاركين وأكد

بأن الندوة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنميته، وتحقيقًا للدور الذي ينبغي على الجامعات القيام به لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنموية.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات علمية بمجموعة من الأوراق البحثية القيِّمة، قدّم لها د.محمد الدوسري من جامعة تبوك نيابة عن الباحثين

المشاركين.

وكانت الجلسات كالآتي:

الجلسة الأولى بعنوان: “تجليات الحزم في الشعرِ السعوديِّ المعاصرِ”، شملت ثلاث ورقات بحثية:

إحداها كانت بعنوان (الآخرُ التاريخيُّ في شعرِ عاصفةِ الحزمِ) للدكتور هاجد الحربي من جامعة الملك سعود.

والورقة الثانية بعنوان (استدعاءُ الموروثِ في قصائدِ عاصفةِ الحزمِ) للدكتورة نوال السويلم من جامعة الأميرة نورة.

والورقة الأخيرة جاءت بعنوان (شعرُ الحزمِ بينَ مُتطلباتِ راهنِ المجتمعِ السعوديِّ وتطلعاتِ المستقبلِ) للدكتور حكيم الدهيمي من جامعة الجوف.

فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان:

“استشرافُ الأملِ في الشعرِ السعوديِّ المعاصرِ”، وقد شملت أربع ورقات بحثية كانت أولاها بعنوان (ثنائيةُ الحزمِ والأملِ من الغرضِ الشعريَّ إلى التسطيرِ الوطنيِّ) للدكتور محمد الدوسري من جامعة تبوك، فيما حملت الورقة الثانية عنوان( تجلياتُ بواعثِ الحزمِ في الشعرِ السعوديِّ)، للدكتور جزاع الشمري من جامعة حائل، فيما قدم الدكتور طنف العتيبي من جامعة المجمعة ورقة بعنوان (الحزمُ بينَ الشعرِ والنقدِ)، أما الرابعة فكانت للدكتورة سهير محمد من جامعة الجوف بعنوان( رباعيةُ اللغةِ في شعرِ الحزمِ: دراسة في المكونات والسمات).

واختتمت الندوة بالجلسة الثالثة بعنوان:

“مشاعلُ الأملِ في الشعرِ السعوديِ المعاصرِ”، وقد تضمنت ثلاث ورقات بحثية:

الأولى بعنوان ( الرؤيةُ التشوفيَّةُ في قصيدةِ الحزمِ السعوديةِ)، للدكتور أسماء أبو بكر من جامعة طيبة، والثانية بعنوان ( الرؤيةُ والتشكيلُ في قصيدةِ عاصفةِ الحزمِ)، للدكتور طامي الشمراني من جامعة الجوف،

أما الثالثة فحملت عنوان ( عاطفة الأمل وسياقاتها في الشعر السعودي المعاصر)، للدكتور إبراهيم شحمة من جامعة الجوف.

وأعقب كل ورقة مقدمة في الندوة مجموعة مداخلات وحوارات

من المشاركين الحضور، وخلصت تلك الجلسات والأوراق العلمية بعدد من التوصيات والمقترحات تلاها الدكتور طامي الشمراني، ثم كلمة الختام لرئيس الندوة الدكتور مشعل العنزي، توجَّه فيها بشكر المشاركين، معربًا عن سعادته بنجاح الندوة التي تنظمها الكلية، بعد نجاحها

في العام الماضي في تنظيم ملتقى الرؤى التنموية 2030، وهو ما يعكس الحركة العلمية في الكلية لتحقيق أهداف الجامعة.