بالتعاون مع مسك الخيرية .. جامعة القصيم تستضيف مبادرة “السعودية تبرمج”

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تستضيف جامعة القصيم مبادرة “السعودية تبرمج” التي تنظمها مؤسسة مسك الخيرية، يوم غد الأحد الموافق ٩ ديسمبر من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، في البهو الرئيسي بمقر الجامعة بالمليداء، بمتابعة كلية الحاسب، حيث تتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع شرائح المجتمع من الجنسين لتعلم تقنيات ولغات المستقبل في بيئة ممتعة وسهلة، بالإضافة إلى تعريف الحضور على طرق الابتكار القائمة على المعرفة بما يتوافق مع برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات رقمية رائدة ورفع ترتيب المملكة عالميا في مجال التقنية، وذلك بتعليم أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي لجميع فئات المجتمع من خلال دروس قصيرة وممتعة لتأهيل أكبر عدد من الكفاءات السعودية الواعدة في مجال البرمجة للخروج بحلول برمجية للتحديات التي تواجهنا في حياتنا اليومية وتسهم في حياة أفضل لأجل تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وتقيم مبادرة “السعودية تبرمج” ورشة تعريفية باستخدام برنامج Minecraft وتحدي إنترنت الأشياء وبرمجة الروبوتات, بالإضافة إلى تعريف بمسارات التعلم الثلاثة:

‏▪ Make code وهي منصة تتبسط مفاهيم التفكير المنطقي والتسلسل البرمجي.

‏▪ Java script لغة برمجة يكثر استخدامها في بناء واجهات مواقع تفاعلية وأيضا تطوير تطبيقات الجوال.

▪ Python لتعليم أساسيات البرمجة باستخدام لغة Python شائعة الاستخدام في مجال علوم البيانات والأمن السيبراني.

بالإضافة للعديد من الفعاليات كشرح عن تقنيات القلم 3D pen والطابعة 3D printer والفرق بينهما, وتقنيات الواقع الافتراضي Virtual reality، بالإضافة إلى عروض الروبوتات وكيفية برمجتها وتشغيلها.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية من مبادرة السعودية تبرمج، حيث حققت الدورة الأولى من المبادرة أكثر من ٣٠٧ ألف مشاركة حول المملكة لتصبح المملكة في المركز الرابع عالميا تزامنا مع ساعة البرمجة العالمية.

وتدعو جامعة القصيم جميع منسوبيها وأفراد المجتمع من الجنسين من المراحل العمرية ٦ وحتى ٦٥ سنة للانضمام والمشاركة في مبادرة السعودية تبرمج لما لها من فوائد على الفرد والمجتمع لتعليم أساسيات البرمجة بكل يسر وسهولة لتنمية قدرات رأس المال البشري مما سيسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة وجعلها قوة تقنية واقتصادية عالمية، وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية.