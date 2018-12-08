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بعد أن وضع حجر أساسه الفيصل .. عدد من أهالي حلي يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة وضع حجر الأساس لإنشاء مطار القنفذة

بعد أن وضع حجر أساسه الفيصل .. عدد من أهالي حلي يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة وضع حجر الأساس لإنشاء مطار القنفذة

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بعد أن وضع حجر أساسه الفيصل .. عدد من أهالي حلي يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة وضع حجر الأساس لإنشاء مطار القنفذة

بعد أن وضع حجر أساسه الفيصل .. عدد من أهالي حلي يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة وضع حجر الأساس لإنشاء مطار القنفذة
http://almnatiq.net/?p=666097
عبر عدد من أهالي مركز حلي التابع لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة عن بالغ سعادتهم ، عقب وضع جحر الأساس لمطار القنفذة ، من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين ،  صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
حيث عبر الشيخ عبدالرحمن بن محمد البركاتي شيخ الاشراف البراكيت في محافظة القنفذة  ل ” المناطق ” بالقول  لا شك أن تدشين إنشاء مطار القنفذة على يد صاحب السمو الملكي ، الأمير خالد الفيصل ، امير منطقة مكة المكرمة  مناسبة فريدة من نوعها سيما و أن هذا المطار سيكون رافدا مهما لأهالي محافظة القنفذة و المحافظات المجاورة لها ، إن هذا التدشين هو بلا شك نقله نوعية وعطاء متجدد من عطاءات هذه الدولة المباركة  ، إذ سوف سيسهم في تطور المنطقة كاملة .
من جهته قال  الأستاذ مناجي أبو طالب الغبيشي ، مدير مكتب التعليم بالقوز – سابقا ل ” المناطق “: سعداء بهذه المكرمة الثمينة مطار القنفذة  من ولي أمرنا  ملك الحزم سلمان الخير حفظه الله وبارك في عُمره .
ومحافظة القنفذة في أبهى صور الشكر والعرفان والامتنان لمستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير المحبوب خالد الفيصل ونائبه الأمير  عبدالله بن بندر لحهودهم الحثيثة لتحقيق السعادة والرفاهية لأهالي المحافظة ولا تزال التنمية والرفاهية بمحافظة القنفذة في خطوات متسارعة في كل الأرجاء تَتسق مع الرؤية المياركة لولي العهد محمد العزم وتواكب النهضة الاقتصادية لوطن النماء الاقتصادي وتحقق أماني وتطلعات الأهالي بهذه المحافظة الواعدة بالخير  .. دعواتنا الصادقة بأن يحفظ الله قيادتنا الراشدة ويعلي شأن الدين والوطن وأن يبارك جهود محافظ محافظة القنفذة وسعيه الحثيث لاكتمال منظومة الخدمات التي تُسعد الأهالي وتطلعاتهم من الشهم المُبدع سعادة المحافظ فضا البقمي .. والله نسأله الخير والفضل العميم للوطن وأهله  .
من جهته قال الأستاذ عبدالاله الفلاحي المشرف التربوي ل ” المناطق ” : مطار القنفذة‬ حلم وتحقق بفضل الله ،
‏فالشكر لحكومتنا الرشيدة أيدها الله ..
ولأميرنا المحبوب خالد الفيصل أمير  منطقة مكة المكرمة على تحويل هذا الحلم إلى حقيقة تخدم كل أبناء المحافظات الساحلية وتزيد فرص التنمية بها .
الجدير بالذكر  فأن مطار القنفذة  يخدم 500 ألف مسافر سنوياً، ويضم 3 صالات ومدرج وساحة لوقوف 5 طائرات وشبكة طرق وبرج مراقبة، إضافة بنية تحتية متكاملة كذلك مواقف للسيارات ومرافق خدمية ، فيما سيقدم الخدمة لنحو 7 محافظات و50 مركزًا إداريًّا ، تتبع ثلاث مناطق ساحلية وجبلية هي منطقة مكة المكرمة، منطقة الباحة ومنطقة عسير، وتشمل تلك المحافظات القنفذة التي يتبع لها 10 مراكز، ومحافظة العرضيات ومراكزها الستة ، ومحافظة الليث التي يتبع لها ثمانية مراكز، ومحافظة أضم بأربعة مراكز، وقلوة التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، والجزء الأكبر من مراكز محافظة المخواة التسعة ، وكذلك محافظة غامد الزناد التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، وأيضًا مركزا ثربان وجمعة ربيعة التابعة لمنطقة عسير .

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