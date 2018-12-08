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ترمب يرجع سبب مظاهرات فرنسا إلى اتفاق باريس للمناخ

ترمب يرجع سبب مظاهرات فرنسا إلى اتفاق باريس للمناخ
http://almnatiq.net/?p=666103

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن المظاهرات التي تعم فرنسا، اليوم السبت، سببها اتفاق باريس للمناخ “غير الفعّال”، مشككاً بجدوى الضرائب الهادفة لحماية البيئة.

وكتب ترمب في تغريدة اليوم السبت على حسابه في “تويتر”: “اتفاق باريس (للمناخ) غير فعّال لباريس. متظاهرون وشغب في أنحاء فرنسا. الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ طائلة، أغلبها تذهب لدول العالم الثالث (التي تدار بشكل مريب)، بهدف ربما حماية البيئة. المتظاهرون يهتفون: نريد ترمب! أحب فرنسا”.

وعمّت مظاهرات أنحاء فرنسا، وخاصةً العاصمة باريس، منذ 4 أسابيع، للمطالبة بإلغاء ضريبة على الوقود، وغيرها من المطالب الاجتماعية، تخللها أعمال عنف واعتقالات.

وفي سياق آخر، كتب ترمب في تغريدة أخرى متوجهاً للأوروبيين: “فكرة إنشاء جيش أوروبي لم تنفع في الحرب العالمية الأولى والثانية. لكن أميركا كانت هنا بجانبكم، وستبقى. كل ما نطلبه منكم هو أن تدفعوا حصتكم في حلف شمال الأطلسي. ألمانيا تدفع 1% بينما أميركا تدفع 4.3% من دخلها القومي الذي هو أضخم بكثير، لحماية أوروبا. العدالة!”.

 

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