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النصر يلحق بالهلال ويرفض الخسارة في «ميحط الرعب»

النصر يلحق بالهلال ويرفض الخسارة في «ميحط الرعب»
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المناطق - متابعات

لحق فريق النصر الأول لكرة القدم، مضيفه الهلال بعد تقدمه بهدفين دون رد، ليخرج من “محيط الرعب، متعادلاً، حيث حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مواجهة الديربي اليوم السبت، علي ملعب جامعة الملك سعود في قمة مباريات الجولة الـ12 من دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين.
النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى 29 في صدارة ترتيب المنافسة، بينما رفع النصر
وفاجأ لاعبو الهلال منافسيهم بهدف مبكر من رأسية الفرنسي بافيتيمبي جوميز عند الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، بعد الهدف ضغط لاعبو النصر بغية إدراك التعادل، ولاحت لهم أكثر من فرصة؛ لكن جوميز عاد بهدف ثاني شخصي ولفريقه عند الدقيقة 18 مستفيداً من تمريره محمد البريك.
وكان النصر قريباً من تقليص الفارق من ضربة ثابتة في حدود منطقة الجزاء الهلالية سددها جوليانو، واصطدمت بالقائم الأيمن للعماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال عند الدقيقة 38.
ومع بداية الشوط الثاني، أهدر محمد كنو فرصة الهدف الهلالي الثالث، عندما مرت تسديدته بمحاذاة القائم الأيسر لوليد عبدالله حارس مرمى النصر، وواصل لاعبو النصر ضغطهم من أجل العودة على المباراة حتى تمكن البرازيلي جوليانو من تقليص الفارق من رأسية عند الدقيقة 73، مستفيداً من عكسية المغربي أمرابط، ليعود أمرابط ليصنع هدف التعادل الذي سجله حمد الله عند الدقيقة 78.
هذا، وسيواجه الهلال نظيره أحد الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الماضية، بينما يستضيف النصر فريق الرائد الجمعة المقبل ضمن الجولة 13 من الدوري المحلي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، لكاريلو لاعب الهلال، بعد عودته للفيديو، لتدخله على لاعب النصر بيتروس.

 

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