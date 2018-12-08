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تعليم تبوك يستعد للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

تعليم تبوك يستعد للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

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تعليم تبوك يستعد للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

تعليم تبوك يستعد للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية
http://almnatiq.net/?p=666132
المناطق - تبوك
تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار “اللغة العربية والشباب” .
ووجَّهت الشؤون التعليمية بمنطقة تبوك جميع مدارس المنطقة بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية مؤكدة أن الاحتفاء بيوم اللغة العربية لهذا العام يصادف فترة الاختبارات للفصل الدراسي الأول لذا تقرر تفعيل الاحتفاء خلال الاسبوع الذي يسبق الاختبارات أي في 6 / 4 / 1440هـ، مشيرة إلى أن يوم الثلاثاء 4 / 4 / 1440 سيقام معرض فني على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في مقر مركز التدريب الكشفي يحوي إِبداعات ومشاركات ونشاطات الطلاب في المدارس, كما سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات لإبراز هذا اليوم من خلال عقد الندوات وورش العمل وتوجيه الدعوة للمختصين والمهتمين للحديث عن المناسبة.
من جهته أوضحت إدارة النشاط الطلابي بتعليم تبوك أن رواد النشاط الطلابي بالمدارس ومعلمو اللغة العربية سيشرفون على تزويد المعرض بأعمال الطلاب مع توجيههم مبكرا للتفاعل ورصد مبادراتهم ومشاركاتهم الخاصة بهذه المناسبة.

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