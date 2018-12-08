احدث الأخبار

30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات
أبرز المواد
 اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير
أبرز المواد
 هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث
أبرز المواد
 رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد
أبرز المواد
 سياحة العاصمة المقدسة تستعرض فعالياتها السياحية في 2019
منطقة مكة المكرمة
 رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
أبرز المواد
 ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 غرق امرأة وأطفالها الثلاثة في أحد المستنقعات بمهد الذهب
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستعد للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية
منطقة تبوك
 31 ألفا من “السترات الصفراء” يتظاهرون في أنحاء فرنسا… واعتقال 700
أبرز المواد
 الإمارات ترفع نسبة تمثيل المرأة بالمجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %
أبرز المواد
30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

أبرز المواد
اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير

اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير

أبرز المواد
هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث

هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث

أبرز المواد
رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

أبرز المواد

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
http://almnatiq.net/?p=666140
المناطق - واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وأشاد جلالة الملك حمد بن عيسى بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.
وسأل جلالته المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والتقدم للمملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.
ونوه سموه بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لمسيرة التقدم والازدهار ودوره الرائد ـ رعاه الله ـ في نهضة واستقرار المملكة العربية السعودية، معرباً عن فخره لما تحقق من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي، وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه المنطقة والعالم بأسره من أخطار جسيمة وتحديات، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة.
وأكد سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبالدعم المتواصل الذي تلقاه البحرين من المملكة العربية السعودية، متمنياً للمملكة المزيد من النهضة والتقدم والنماء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحُكم.
ونوه سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتكامل الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق في مختلف القضايا المهمة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، ولشعب المملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة.

روابط ذات صلة

30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات
اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير

اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير
هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث

هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*