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رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
http://almnatiq.net/?p=666143
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم.
ونوه سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات، وبقيادته الحكيمة لمسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ الوحدة والتضامن العربي وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.
وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تلقاه مملكة البحرين من دعم متواصل من المملكة العربية السعودية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويسبغ عليهما موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الخير والازدهار.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم.

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