احدث الأخبار

هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث
أبرز المواد
 رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد
أبرز المواد
 سياحة العاصمة المقدسة تستعرض فعالياتها السياحية في 2019
منطقة مكة المكرمة
 رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
أبرز المواد
 ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 غرق امرأة وأطفالها الثلاثة في أحد المستنقعات بمهد الذهب
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستعد للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية
منطقة تبوك
 31 ألفا من “السترات الصفراء” يتظاهرون في أنحاء فرنسا… واعتقال 700
أبرز المواد
 الإمارات ترفع نسبة تمثيل المرأة بالمجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يرعى غداً مشروع تطوير حي الطريف بالدرعية التاريخية
أبرز المواد
 حفل قبول لكشافة الخماسين بوادي الدواسر
منطقة الرياض
هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث

هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث

أبرز المواد
رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

أبرز المواد
معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد

معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد

أبرز المواد
سياحة العاصمة المقدسة تستعرض فعالياتها السياحية في 2019

سياحة العاصمة المقدسة تستعرض فعالياتها السياحية في 2019

منطقة مكة المكرمة

هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث

هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث
http://almnatiq.net/?p=666156
المناطق - واس

قاد اللاعب المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على مضيفه بورنموث بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
وتقمص صلاح دور البطولة لفريق وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 25 و48 و77 ، فيما أضاف ستيف كوك لاعب بورنموث الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68 ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى عشرة أهداف ليعتلي قمة صدارة هدافي الدوري مناصفة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.
ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة بصدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة مانشستر سيتي مع تشيلسي التي تقام في وقت لاحق اليوم ،وتوقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع .

روابط ذات صلة

رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد

معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد
رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*