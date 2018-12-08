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اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير

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اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير

اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير
http://almnatiq.net/?p=666159
المناطق - واس

أكد المشرف العام على بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة علي بن محمد العلي المقامة في مدينة الرياض أن البطولة حققت نتائج ممتازة على مدى أيامها الثلاثة، ومضت فعالياتها بالشكل المطلوب حسب ما خُطط لها مع زيادة في عدد الزوار عن يومها الأول حيث وصلوا يوم أمس إلى أكثر من 10 آلاف زائر وزائرة.
وأوضح في تصريح صحفي أن البطولة شارك فيها على مدى ثلاثة أيام 233 رأساً من الخيل العربية، وأقيم يوم أمس مزاد لعدد من رؤوس الخيل شهد تفاعلاً وإقبالاً من الزوار من الأفراد والعوائل والأطفال الذين وجدوا كل ما يحقق لهم السعادة خلال البطولة سواء على مستوى المنافسة أو الفعاليات بعروضها وفقراتها المنوعة.
وشارك في بطولة مساء يوم أمس (85) رأسًا من أفراس عمر (9-7) سنوات، والأفراس عمر (10) سنوات، وأكثر والأمهار. وجاءت النتائج كالآتي:
– الأفراس عمر (9-7) سنوات- فاز باللقب الفرس مقبلة عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.
– الأفراس عمر (10) سنوات فأكثر – فاز باللقب الفرس في إف ساشا لمربط ناف.
– الأمهار عمر سنة (الفئة أ) – فاز باللقب المهر ساطي الخالدية لإسطبلات الخالدية.
– الأمهار عمر سنة (الفئة ب) – فاز باللقب دي جلاء لمربط الهدد.
– الأمهار عمر سنة (الفئة ج) – فاز باللقب المهر دي رواج لمربط بقيق.
– الأمهار عمر سنتين (الفئة أ) – فاز باللقب المهر أكوادور.
– الأمهار عمر سنتين (الفئة ب) – فاز باللقب المهر ورد المعود.
– الأمهار عمر ثلاث سنوات – فاز باللقب مربط المجد.
يذكر أن البطولة شهدت على مدى ثلاثة أيام العديد من الفعاليات المصاحبة من بينها معرض للفنون التشكيلية، وملتقى للأسر المنتجة وعروض الفنون الشعبية، وعروض فرسان الخيل ومتحف السيارات الكلاسيكية ومهرجان الطفل الصغير وعربات الفودترك.

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