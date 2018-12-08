احدث الأخبار

وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا
أبرز المواد
 جحيم في باريس .. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل مجددا في أنحاء فرنسا وعاصمتها
أبرز المواد
 30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات
أبرز المواد
 اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير
أبرز المواد
 هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث
أبرز المواد
 رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد
أبرز المواد
 سياحة العاصمة المقدسة تستعرض فعالياتها السياحية في 2019
منطقة مكة المكرمة
 رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
أبرز المواد
 ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 غرق امرأة وأطفالها الثلاثة في أحد المستنقعات بمهد الذهب
أبرز المواد
وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد
أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا

أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا

أبرز المواد
جحيم في باريس .. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل مجددا في أنحاء فرنسا وعاصمتها

جحيم في باريس .. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل مجددا في أنحاء فرنسا وعاصمتها

أبرز المواد
30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

أبرز المواد

وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=666179
المناطق - واس

قام معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مساء اليوم بجولة تفقدية على المراكز الإعلامية التي أنشأتها الوزارة بفندق ماريوت – الرياض وقصر الدرعية لتغطية أعمال القمة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
واطلع معاليه على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التي وفرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين لتغطية القمة من أبرز وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، إضافة إلى المراسلين الأجانب المعتمدين في المملكة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية .
ووقف معاليه على التجهيزات الفنية التي وفرتها الوزارة في المركز الإعلامي الرئيس بقاعة “مكارم – بفندق ماريوت الرياض”، والذي يقدم الدعم والمساعدة والتسهيلات لضيوف القمة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمالها والذين بلغ عددهم أكثر من 300 إعلامي.
وتابع معالي الدكتور العواد الاستعدادات والتجهيزات للاستديوهات وقسم المونتاج وكامل الجوانب الفنية للبث الموحد وحقن المواد التلفزيونية الذي جُهّزت من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن خدمات المركز الإعلامي لنقل أحداث القمة و تقديم الخدمات الفنية للقنوات التلفزيونية الأجنبية والمحلية المشاركة في تغطية أعمال القمة .
وشملت جولة معاليه المركز الإعلامي بمقر انعقاد القمة الذي جهزته الوزارة في قصر الدرعية واطمأن على استكمال التجهيزات الخاصة للمركز واستمع إلى إيجاز مختصر عن الاستعدادات القائمة وتفاصيل الترتيبات المتعلقة بالنقل التلفزيوني .
وحثّ معالي وزير الإعلام جميع العاملين والمسؤولين في الوزارة على بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متميزة لكافة الإعلاميين المشاركين في تغطية القمة، مرحباً بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمة، وموكداً أنهم في بلدهم الثاني ومحل الترحيب والاهتمام .

 

روابط ذات صلة

أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا

أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا
جحيم في باريس .. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل مجددا في أنحاء فرنسا وعاصمتها

جحيم في باريس .. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل مجددا في أنحاء فرنسا وعاصمتها
30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*