العراق.. السيول تغرق 3 آلاف خيمة للنازحين

المناطق - وكالات

وجهت مفوضية حقوق الإنسان في العراق نداء استغاثة عاجل للجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، بعد أن أغرقت السيول 3 آلاف خيمة للنازحين في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان اليوم السبت، إن “المفوضية توجه نداء إغاثة إنساني للحكومة والمنظمات الدولية والوطنية لإنقاذ النازحين في محافظة نينوى الذين غرقت مخيماتهم بسبب السيول”.

وأضاف أن “أكثر من 3000 خيمة تعرضت للغرق والانجراف بسبب الأمطار والسيول في مخيمات المدرج والجدعة في محافظة نينوى”.

ودعا الحكومة لإعادة النازحين إلى مناطقهم فورا “أفضل من الموت في المخيمات”.