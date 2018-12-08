احدث الأخبار

عدوى “السترات الصفراء” تنتقل إلى بلجيكا وهولندا
أبرز المواد
 العراق.. السيول تغرق 3 آلاف خيمة للنازحين
أبرز المواد
 وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا
أبرز المواد
 جحيم في باريس .. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل مجددا في أنحاء فرنسا وعاصمتها
أبرز المواد
 30 مصابا باحتجاجات “السترات الصفراء” في باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات
أبرز المواد
 اختتام بطولة العرب لجمال الخيل بالرياض بتفاعل جماهيري كبير
أبرز المواد
 هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث
أبرز المواد
 رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» ينطلق غداً الأحد
أبرز المواد
 سياحة العاصمة المقدسة تستعرض فعالياتها السياحية في 2019
منطقة مكة المكرمة
 رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي العهد يهنئان سمو ولي العهد بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
أبرز المواد
عدوى “السترات الصفراء” تنتقل إلى بلجيكا وهولندا

عدوى “السترات الصفراء” تنتقل إلى بلجيكا وهولندا

أبرز المواد
العراق.. السيول تغرق 3 آلاف خيمة للنازحين

العراق.. السيول تغرق 3 آلاف خيمة للنازحين

أبرز المواد
وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد
أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا

أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا

أبرز المواد

عدوى “السترات الصفراء” تنتقل إلى بلجيكا وهولندا

عدوى “السترات الصفراء” تنتقل إلى بلجيكا وهولندا
http://almnatiq.net/?p=666188
المناطق - وكالات

على وقع الحملات التي تنظمها “السترات الصفراء” احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في فرنسا، بدأت تحركات “السترات” بالظهور في بلجيكا وهولندا، وسط توقعات بأن تتحول لأحداث عنف واسعة.

فقد أوقفت الشرطة البلجيكية حوالي 100 شخص على خلفية تنظيم احتجاج غير مرخص لأصحاب “السترات الصفراء” في العاصمة بروكسل، وفقا للشرطة المحلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيلسي فان دي كيري، لوكالة نوفوستي الروسية: “حتى الآن، تم احتجاز حوالي 100 شخص… نحن نتحدث بشكل رئيسي عن الاعتقالات الإدارية بطريقة وقائية، مقترنة باكتشاف (أجسام خطيرة أو مشبوهة) مع المواطنين”، دون أن تحدد عدد رجال الشرطة المنخرطين في حفظ النظام مؤكدة أنه “تم تعزيز الوجود الأمني”.

وأضافت أن الشرطة أغلقوا السبت عددا من الشوارع الرئيسية بحواجز معدنية وأسلاك شائكة بهدف إعاقة عبور مجموعات المتظاهرين.

وأشارت إلى أن طواقم متنقلة من القوات الخاصة للشرطة تجوب المدينة بشاحنات صغيرة، للتحرك ضد تجمعات “السترات الصفراء” في أحياء مختلفة.

كما تعمل الشرطة على تفتيش دقيق لجميع المشبوهين عند خروجهم من محطات النقل العام، وعلى وجه الخصوص وسط وجنوب بروكسل.

وفي هولندا، تطالب “السترات الصفراء” باستقالة رئيس الوزراء مارك روتة، على خلفية زيادة سن التقاعد وغلاء الأسعار ومشكلة اللاجئين.

روابط ذات صلة

العراق.. السيول تغرق 3 آلاف خيمة للنازحين

العراق.. السيول تغرق 3 آلاف خيمة للنازحين
وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا

أتلتيكو مدريد يتغلب على ألافيس ويلحق ببرشلونة في صدارة الليغا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*