طلال بن وصل يدعم خزينة نادي الحوراء بـ(20) ألف ريال وأربعة لاعبين

المناطق - أملج - فايز السميري:

قدم الشيخ طلال بن وصل ابن غنيم دعماً مالياً جديداً لصالح خزينة نادي الحوراء بأملج بمبلغ عشرين ألف ريال، واربعة لاعبين وذلك امتداداً لدعمه المتواصل والدائم وتشجيعاً منه لأبناء النادي. هذا وقد عبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الحوراء عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ طلال بن وصل ابن غنيم على هذا الدعم المتواصل غير المستغرب منه، مناشدين في الوقت ذاته الجميع للوقوف إلى جانب النادي ودعمه بمختلف أوجه الدعم لتحقيق آمال وتطلعات محبي نادي الحوراء و تقديم مستويات متقدمة في كافة الألعاب.