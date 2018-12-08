الجيش الإسرائيلي يطلق النار على “عناصر حزب الله” عند الحدود اللبنانية

المناطق - وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار تجاه 3 أشخاص أثناء محاولتهم الاقتراب من قواته المتمركزة على الحدود مع لبنان، أثناء الكشف عن أنفاق يزعم أن “حزب الله” اللبناني يستخدمها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “رصدت قبل قليل قوات الجيش.. على الحدود مع لبنان 3 أشخاص على ما يبدو عناصر حزب الله، يحاولون الاقتراب من مناطق الأعمال التكنولوجية في الجيوب مستغلين الأحوال الجوية”.

وأضاف: “أطلقت القوات النار باتجاه هؤلاء الأشخاص وفقا لتعليمات إطلاق النار وهربوا جميعهم. الأعمال مستمرة كالمعتاد”.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترا على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف أنفاق على حدود إسرائيل الشمالية، قال إن حزب الله اللبناني حفرها بهدف تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإسرائيلية.