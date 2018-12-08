بلدية بقيق تجهز موقع مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثالثة

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قامت بلدية محافظة بقيق و بلديتي جوف بني هاجر وعين دار بأعمال تطوير موقع مهرجان سفاري بقيق، وذلك من حيث التنسيق بين المحافظة والبلديات ووضع خطة عمل استعدادا لانطلاق النسخة الثالثة لمهرجان سفاري بقيق.

وتضمن برنامج تجهيز الموقع من قبل اللجنة برئاسة محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة الأستاذ محمد بن سعود المتحمي، ونائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، إعداد الخدمات الأرضية والتي شملت أعمال أرضية وأرصفة لمواقف السيارات ومضمار المشي للمهرجان وتحسين وتهيئة الموقع العام بتسوية أرضية لجميع فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى توسعة موقع الفعاليات على المساحة التي أقيم عليها العام الماضي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة وسفلتة مواقف السيارات وتجهيز جميع متطلبات الموقع وتجهيز ممرات المشاة للزائرين ولكبار السن وأصحاب الهمم وتهيئة جميع المرافق والخدمات بمقر المهرجان، كما تم التنسيق مع شركة أرامكو السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم البرامج والفعاليات من قبل كل جهة التي تلائم وتناسب هوية المهرجان.

وقال نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج بأنه من المتوقع أن يشهد مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثالثة إقبالا كبيراً من الزائرين نظراً لطبيعة المهرجان الذي يحاكي الصحراء وموروث البادية وتعزيز للعادات والتقاليد للمجتمع السعودي والمناسب لمرتادي المهرجان، بالإضافة إلى حصول المهرجان على أفضل مهرجان بيئي على مستوى المملكة في نسخته الثانية مما يعزز إقبال الزوار لحضور فعاليات وأنشطة المهرجان بنسخته الثالثة، حيث قامت اللجنة بتهيئة الموقع ليتناسب مع الحضور المتوقع زيادته عن المهرجان السابق، بالإضافة إلى تكثيف الفرق الميدانية لإنهاء جميع متطلبات المهرجان في الوقت المحدد.

وأضاف بأن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدياتها تقوم بالمشاركة مع الجهات الراعية للمهرجان وبمراجعة الملاحظات لمهرجان للعامين الماضيين وتبذل أقصى الجهود لإتمام وتلبية متطلبات الزوار، تماشيا مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية الممتدة من رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن تنوع برامج الفعاليات التي تقدمها الأمانات والبلديات بما يتناسب مع المجتمع وبما يتيح آفاقاً أكبر للتعاون والشراكة مع مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في جميع مجالات خدمة المجتمع.

وأكد المهندس فارس آل عريج بأنه قد تم وضع هوية لمهرجان سفاري بقيق بالنسخة الثالثة، وسيكون المهرجان نواة لمهرجانات وطنية واعدة وجاذبة لجميع الزوار وبتوحيد الجهد من قبل شركاء النجاح لاستمرارية تميز المهرجان.