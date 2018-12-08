احدث الأخبار

التطوع مطلب ديني ورؤية وطن
يكتبون
 رئيس النصر يعلق على “فيديو كارلوس”: نتكفل بتوفير تصريحات العالمي إذا فاتكم شيء
أبرز المواد
 سفير الكويت لدى المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
أبرز المواد
 محامون بأمريكا يقاضون إيران لصالح ضحايا الإرهاب بالعراق
أبرز المواد
 بلدية بقيق تجهز موقع مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثالثة
المنطقة الشرقية
 الجيش الإسرائيلي يطلق النار على “عناصر حزب الله” عند الحدود اللبنانية
أبرز المواد
 طلال بن وصل يدعم خزينة نادي الحوراء بـ(20) ألف ريال وأربعة لاعبين
منطقة تبوك
 آل الشيخ يفوز بأوسكار الشخصية القيادية الرياضية 2018
أبرز المواد
 الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الرائد
أبرز المواد
 عدوى “السترات الصفراء” تنتقل إلى بلجيكا وهولندا
أبرز المواد
 العراق.. السيول تغرق 3 آلاف خيمة للنازحين
أبرز المواد
 وزير الإعلام يتفقد المراكز الاعلامية المجهزة لانعقاد الدورة ( 39 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
التطوع مطلب ديني ورؤية وطن

التطوع مطلب ديني ورؤية وطن

يكتبون
رئيس النصر يعلق على “فيديو كارلوس”: نتكفل بتوفير تصريحات العالمي إذا فاتكم شيء

رئيس النصر يعلق على “فيديو كارلوس”: نتكفل بتوفير تصريحات العالمي إذا فاتكم شيء

أبرز المواد
سفير الكويت لدى المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

سفير الكويت لدى المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

أبرز المواد
محامون بأمريكا يقاضون إيران لصالح ضحايا الإرهاب بالعراق

محامون بأمريكا يقاضون إيران لصالح ضحايا الإرهاب بالعراق

أبرز المواد

محامون بأمريكا يقاضون إيران لصالح ضحايا الإرهاب بالعراق

محامون بأمريكا يقاضون إيران لصالح ضحايا الإرهاب بالعراق
http://almnatiq.net/?p=666212
المناطق - وكالات

يواصل محامو مكتب “أوسين” للمحاماة العمل على دعاوى أسر مجموعة من الجنود الأميركيين القتلى والمصابين والأسرى، الذين تم استهدافهم في العراق من قبل ميليشيات #إيران خلال السنوات الماضية وطيلة تواجد القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق.

واستضافت وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي عُقد في “نادي الصحافة الوطني” في واشنطن أمس الجمعة، مدير المكتب وأحد المحامين وطبيبا متخصصا بضحايا التفجيرات والقنابل وأحد الجرحى. وتحدث هؤلاء عن تفاصيل دعاوى ذوي 150 من الضحايا الأميركيين من جنود وموظفين قتلوا أو أصيبوا في #العراق بسبب الإرهاب الإيراني بشكل مباشر أو عن طريق الميليشيات والجماعات التي ترعاها طهران.

ووفقا لشبكة “صوت أميركا” VOA، قال غاري أوسين، مدير مكتب “أوسين” للمحاماة خلال الجلسة إن “إيران قدمت الدعم المالي والتدريب للميليشيات العراقية مثل جيش المهدي وعصائب أهل الحق، من خلال فيلق القدس بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني”.

وأضاف: “كان هدف طهران قتل القوات الأميركية لإجبار أميركا على مغادرة العراق”.

من جهته، شرح الكولونيل المتقاعد روبرت بارتليت، أحد المشتكين ضد النظام الايراني أمام المحكمة، والذي أصيب بإعاقة دائمة بتفجير قنبلة مزروعة على جانب الطريق، تفاصيل ما جرى معه.

وبدأت المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، الاثنين الماضي، البت في هذه القضية حيث يطالب ذوي الضحايا الأميركيين بتعويضات.

وسيدلي مايكل بريجيت، محلل شؤون الشرق الأوسط في معهد “هادسون”، بشهادته أمام المحكمة كخبير إثر عمله في الاستخبارات الأميركية حول العراق بين عامي 2006 و2010، ومعرفته بالجماعات التي تدعمها إيران في العراق.

وأشار بريجنت إلى هجوم شنته ميليشيات “عصائب أهل الحق” على قاعدة عراقية أميركية مشتركة في كربلاء عام 2007، وذكر في شهادته أنه بناءً على أدلة من الحادث نفسه ومن ثم استجواب اثنين من قادة الميليشيات، تبيّن أن إيران متورطة في تمويل وتدريب وتجهيز الميليشيات الشيعية في العراق.

كما أكد أن طهران تدعم تلك الميليشيات عن طريق استخدام حزب الله اللبناني وفيلق القدس، جناح الحرس الثوري الإيراني في الخارج، الذي بدوره يولي حزب الله في لبنان مهمة تدريب الميليشيات العراقية بسبب عامل اللغة والمشتركات الثقافية مع العراقيين.

وفي ختام الجلسة، أشار أحد محامي عائلات الجرحى والقتلى العراقيين إلى عينة من الوثائق والشهادات المقدمة في المحكمة، وطلب من القاضي في هذه القضية إدانة إيران.

وأضاف أن العائلات ستقدم الأدلة والوثائق والحقائق القانونية بحلول نهاية فبراير/شباط إلى المحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها بهذه القضية في مارس/آذار المقبل.

روابط ذات صلة

رئيس النصر يعلق على “فيديو كارلوس”: نتكفل بتوفير تصريحات العالمي إذا فاتكم شيء

رئيس النصر يعلق على “فيديو كارلوس”: نتكفل بتوفير تصريحات العالمي إذا فاتكم شيء
سفير الكويت لدى المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

سفير الكويت لدى المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على “عناصر حزب الله” عند الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على “عناصر حزب الله” عند الحدود اللبنانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*