رئيس النصر يعلق على “فيديو كارلوس”: نتكفل بتوفير تصريحات العالمي إذا فاتكم شيء

المناطق - الرياض

على وقع أحداث ديربي الرياض اشتعل تويتر بالحديث عن تجسس السكرتير الفني بفريق الهلال البرتغالي “كارلوس”، و تدوينه تصريحات مدرب نادي النصر خلال المؤتمر الصحفي لديربي الرياض.

الشرارة بدأت حين نشرت صحيفة “الرياضية” مقطع فيديو ترصد من خلاله السكرتير الفني بفريق الهلال البرتغالي “كارلوس”، وهو يدون تصريحات مدرب نادي النصر خلال المؤتمر الصحفي لديربي الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” البرتغالي “جواو كارلوس” بعد أن تسلل داخل القاعة التي شهدت المؤتمر الصحفي لديربي الرياض، ووقف بعيداً عن الأنظار داخل القاعة، ثم قام بكتابة وتدوين تصريحات مدرب نادي النصر البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

وعلق رئيس مجلس ادارة نادي النصر سعود آل سويلم ساخرا “حضور مبارياتنا وتسجيل بيانات وتصوير ومشيناها .. أما يوصل التفكير الذكي لتسجيل حديث المدرب خلف الجدران ..!!؟

نحن نتكفل بتقديم USB أو CD لتصريحات مدربي العالمي إذا فاتكم شيء ”

🎥 ⁧#فيديو_الرياضية⁩|

⁩عدسة "الرياضية" ترصد تواجد البرتغالي جواو كارلوس السكرتير الفني بفريق الهلال وهو يدون تصريحات مدرب النصر في المؤتمر الصحفي لـ #ديربي_الرياض pic.twitter.com/YYbp9dTyHQ — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

و حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مواجهة الديربي اليوم السبت، علي ملعب جامعة الملك سعود في قمة مباريات الجولة الـ12 من دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين.